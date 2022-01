Patti, il Tar di Catania annulla l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche

A seguito di un ricorso presentato dagli avvocati Michele e Maria Rita Mondello il Tar di Catania ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza firmata sabato scorso dal sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, con cui si disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Il provvedimento del primo cittadino pattese era stato firmato a seguito della situazione epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid e all'entrata in zona arancione del comune di Patti. Il presidente Daniele Burzichelli ha evidenziato che "in difetto di una tutela cautelare immediata, i ricorrenti vedrebbero in concreto pregiudicato il loro diritto alla tutela giurisdizionale".

La Camera di consiglio per la decisione é stata fissata per il 9 febbraio. L'ordinanza sindacale prevedeva la sospensione delle attività in presenza sino a sabato 22 gennaio.

