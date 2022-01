Messina, un tavolo permanente sull’emergenza-urgenza

Sembra muoversi qualcosa sul fronte del delicato settore dell’emergenza-urgenza, dopo l’incidente costato la vita all’avvocata messinese Olga Cancellieri. Una tragedia che si spera scuota davvero le coscienze e porti a un’inversione di tendenza tanto concreta quanto radicale.

Alcuni passi avanti in tal senso sono stati compiuti martedì scorso, giorno in cui si è svolto, in modalità telematica, un incontro tra i fondatori di “Codice Bordeaux”, gli avvocati Antonella Russo e Giovanni Giacoppo, e i dirigenti del Servizio 6 dell’assessorato regionale alla Sanità Marco Palmeri e Alessandro D’Acquisto. Un confronto reso possibile anche grazie all’interessamento dell’avvocato Ferdinando Croce, anch’egli presente. Sotto i riflettori è finita la situazione del Servizio 118 di Messina, e nel corso della riunione “Codice Bodeaux” ha chiesto all’Assessorato la formazione di un tavolo permanente di confronto, controllo e monitoraggio dell’emergenza-urgenza dell’intera provincia peloritana al quale prendano parte le istituzioni coinvolte: dall’assessorato regionale all’Azienda sanitaria provinciale, passando per il Servizio provinciale del 118, la società Seus e lo stesso comitato civico cittadino. Obiettivo è creare un organismo stabile nel quale proporre soluzioni fattive, tali da affrontare e risolvere le criticità già manifestatesi e ancora evidenti.

