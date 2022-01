Messina, lite furibonda in casa: assolta dal reato di calunnia

Era stata ritenuta colpevole del reato di calunnia e condannata dal Tribunale di Messina in composizione monocratica a 2 anni di reclusione. Ma poi, ha presentato ricorso in appello e la Corte l’ha assolta. È caduta l’accusa nei confronti di Anna Centorrino, messinese di 51 anni, secondo quanto stabilito dal collegio presieduto dal giudice Francesco Tripodi (consiglieri Luana Lino e Carmine De Rose). L’imputata, difesa dall’avvocato Oleg Traclò, stando al capo d’imputazione della Procura, aveva «denunciato falsamente, il 9 marzo 2014, negli uffici della Questura di Messina, di essere stata aggredita brutalmente durante la notte dal coniuge». Quest’ultimo avrebbe mandato in frantumi il vetro della porta d’ingresso, danneggiato i quadro e i soprammobili, l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina di tagliarle la gola e la faccia, e l’avrebbe colpita ripetutamente al capo con una scarpa e le avrebbe lanciato contro un posacenere.

