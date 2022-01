S. Alessio Siculo, ennesimo furto in un negozio. Portati via attrezzi dal laboratorio

Ladri nuovamente in azione a Sant’Alessio Siculo dove, il 15 novembre scorso, era stato compiuto un furto nella gastronomia-pastificio “Pasta amore e fantasia” sulla via Consolare Valeria, la Statale 114. Questa volta è stata presa di mira la gelateria-pasticceria-rosticceria “La Bella”, locale situato sul lungomare, all’interno del quale sconosciuti sono entrati in azione la notte scorsa sempre con l’obiettivo di trafugare beni e attrezzature.

I malviventi, probabilmente almeno due, si sono introdotti nell’attività forzando una persiana sul prospetto laterale dell’edificio su via Dei Pescatori, agevolati anche dalla presenza di una struttura di servizio in alluminio posizionata in strada, sulla quale sono saliti riuscendo poi ad aprire la porta-finestra, trovandosi quindi direttamente nel laboratorio dove hanno potuto agire indisturbati per racimolare il loro bottino. Poi, una volta compiuto il colpo, hanno ripercorso i loro passi uscendo nella traversa e raggiungendo un’autovettura, a bordo della quale potrebbe essere rimasto un complice a fare da palo, facendo perdere le tracce nell’oscurità del lungomare.

A scoprire il furto è stato ieri mattina il titolare del locale, che appena entrato nel laboratorio situato sul retro si è reso conto dell’assenza di alcune dotazioni: i ladri hanno infatti portato via attrezzature come un’affettatrice, una grattugia e altri piccoli beni che sono riusciti a sottrarre con facilità, considerando che passando dalla finestra non avrebbero potuto trasferire all’esterno macchinari più voluminosi.

