Scuole a Messina, De Luca ci ripensa: da lunedì si torna in presenza, niente più dad

Adesso è ufficiale: da lunedì le scuole di Messina riapriranno le porte agli studenti in presenza. Il sindaco Cateno De Luca ha confermato stasera, ospite di “Scirocco” a Rtp, che non emetterà alcuna nuova ordinanza, a differenza di quanto trapelato in un primo momento dopo la dichiarazione di Messina “zona arancione”. «Se non ci saranno modifiche normative, io non potrò fare nulla. Quegli elementi che prima erano previsti dall'ordinanza regionale del 7 gennaio, che consentiva ai comuni in zona arancione di sospendere l'attività didattica in presenza, adesso non ci sono più, perché non inclusi nell'ordinanza di ieri. Pur trovandoci in una situazione peggiore di quella dell'anno scorso, dunque, per una questione formale siamo impossibilitati ad emettere qualsiasi provvedimento. Quindi da lunedì... poveri dirigenti scolastici».

