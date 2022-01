Messina, con i test rapidi dilagano i falsi negativi

Tracciamento dei positivi al virus da rivedere secondo il primario del laboratorio di analisi dell'ospedale Papardo Giuseppe Falliti. La supermacchina, acquistata per processare 4000 tamponi al giorno, è quasi inattiva. Mancano personale ma anche campioni da processare. E intanto i test rapidi mandano in giro falsi negativi. Sono diverse le segnalazioni di persone negative ai test antigenici effettuati nelle postazioni dell'Usca allestite dall'Asp e quindi libere dopo la quarantena di girare liberamente, poi risultate positive al test molecolare effettuato sempre nelle stesse postazioni ma di propria volontà e a pagamento. Per essere liberi, secondo le nuove regole, basta il test rapido effettuato all'Usca o in farmacia.

