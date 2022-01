Covid a Messina e provincia, ecco i dati dell'ufficio commissariale

L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid ha ripreso a fornire alcuni dati sulla situazione locale. Ieri, 13 gennaio 2022, sono stati 976 i nuovi positivi, in città sono 5.725 mentre in tutta la provincia attualmente ci sono 14.423 contagiati. La tabella allegata presenta la situazione per distretti sanitari quindi comprende i comuni più grandi da cui i distretti prendono il nome (distretto sanitario di Messina) ma anche centri più piccoli vicini.

11 le persone decedute tra ospedali e cliniche

Report ricoveri

