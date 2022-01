Messina, perdita d'acqua in via Magazzini Generali: ridotta la distribuzione

È stata riscontrata oggi una perdita alla condotta che serve il centro città, precisamente in via Magazzini Generali. La squadra di operatori è già sul posto ma occorreranno diverse ore per poter eseguire la riparazione sulla linea, che serve l'impianto di Torre Vittoria, da cui dipende l'erogazione in tutta l'area compresa tra la via Tommaso Cannizzaro e il viale Boccetta, in direzione mare-monte.

La distribuzione idrica potrà subire riduzioni sino al completo ripristino della tubazione.

Come di consueto, al numero fisso 090.3687722 e mobile 348.3985297, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio/emergenza.

