Lutto a Messina, addio a Dino Caminiti: storico fondatore del Pub

Un panino o un' insalata, ma anche una pizza... E' tarda sera. Dove li trovo a Messina? Di certo al Pub che, nonostante l'orario, sarà ancora aperto... Nessun messinese è mai sfuggito a questa circostanza.

Il successo di un locale, la sua storicità, un marchio che è una garanzia, costruito giorno dopo giorno da quando, nel 1983, quell'angolo di via Tommaso Cannizzaro ha iniziato a spopolare tra giovani, meno giovani e famiglie.

Merito soprattutto del suo fondatore, Dino Caminiti, scomparso ieri, tra la tristezza e i ricordi di tanti. E' stato lui che con un tocco in pieno Ireland style, ma la bontà dei prodotti e della gastronomia messinese ha creato una cucina semplice e allo stesso tempo accurata, fatta di cibi prelibati, ma alla portata di tutti.

Così sedersi al pub e aspettare una pizza, era un piacere, un vero piacere. Un'impronta che non ha mai abbandonato quel piccolo, grande locale accucciato in un angolo di via Tommaso Cannizzaro, a due passi dal centro città.

Anche se ha dei nuovi gestori, il Pub oggi è a lutto, perchè quella tradizione e quell'anima, in fondo, non lasceranno mai tavoli e banconi.

