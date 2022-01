Tre mesi per ridisegnare il waterfront di Messina. Purché tutto non finisca come la Fiera

Il confronto è importante, purché non diventi un pretesto per allungare i tempi e procrastinare le scelte. Sicuramente meritoria l’iniziativa dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che ha annunciato l’avvio del «percorso per la elaborazione del documento tecnico-preliminare» relativamente alla riqualificazione del waterfront compreso tra il Boccetta e l’Annunziata. Un confronto le cui tappe saranno illustrate il prossimo 17 gennaio, alle 17,30, dal presidente dell’Authority Mario Mega, dai responsabili della società “Avventura urbana” di Torino del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina. Si vuole ascoltare la voce profonda della città prima di assumere decisioni definitive su quella porzione di territorio dove il centro urbano coincide esattamente con l’affaccio a mare, comprendendo, come ha giustamente sottolineato Mega, luoghi che presentano un forte valore identitario, sociale, culturale e paesaggistico come la Passeggiata a mare e l’ex Fiera, segmenti dalle «elevate potenzialità tutte da valorizzare e sfruttare dal punto di vista economico, ambientale, turistico e del tempo libero». Sentire la voce dei messinesi per armonizzare le istanze che arriveranno con «le aspettative pubbliche, rappresentate dalle destinazioni funzionali previste nel Piano regolatore portuale approvato nel 2019».

L’Autorità di sistema si è data tempi stringenti e questa fase di dialogo con la città dovrebbe chiudersi entro marzo, così da definire l la redazione del documento tecnico-preliminare del bando di concorso attraverso il quale saranno progettati nel dettaglio gli interventi di riqualificazione del waterfront.

