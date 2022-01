Scuola in Sicilia, la Regione stoppa le vacanze. Domani tutti in classe, ma non a Messina

La Regione non prolungherà le vacanze natalizie. E' questa le decisione presa dalla task force sul rientro a scuola, convocata dall’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla. L’assessore ha spiegato che «non ci sono le condizioni giuridiche per sospendere ulteriormente le attività didattiche». Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, ha sottolineato che la Sicilia ha comunque dati pandemici più bassi rispetto alla media nazionale. Anche l’associazione nazionale dei presidi, fa sapere la Flc Cgil, «si è schierata per il ritorno a scuola senza se e senza ma». «Noi abbiamo rappresentato le condizioni drammatiche in cui vertono le scuole, le forti criticità soprattutto a livello organizzativo e il fatto inequivocabile che i dati pandemici sono destinati ad aumentare - afferma la Flc Cgil - Assurdo riaprire 2-3 giorni per mandare tutti in Dad o Ddi lunedì prossimo. Abbiamo chiesto ancora qualche giorno ma abbiamo capito che solo una norma del governo nazionale può evitarlo».

Il caso Messina

Domani, quindi, riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza. Non a Messina, però, e negli altri comuni in cui sindaci, coi poteri ex articolo 50, hanno adottato proprie ordinanze con le quali hanno disposto che la ripresa delle attività didattiche riprenderanno a distanza, con la Dad. Ad esempio nei centri nebroidei del Messinese dove i sindaci sembrano intenzionati a confermare le ordinanze già emesse di differimento della ripresa delle lezioni in presenza al 17 gennaio, con attivazione nel frattempo della dad.

Si tratta in particolare dei comuni di Sant’Agata Militello, Capo d’Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San Marco d'Alunzio, Alcara Li Fusi, Tortorici, San Salvatore di Fitalia, Acquedolci, San Fratello, Caronia, Naso, Castell'Umberto, Torrenova e Ucria.

A Milazzo invece il sindaco Midili ha revocato l'ordinanza, alla luce di quanto stabilito in Campania dal Tar rispetto al provvedimento del governatore Vincenzo De Luca.

Al momento nessuna di queste ordinanze è stata impugnata, quindi entreranno in vigore già da domani. Ulteriori sviluppi si attendono, poi, tra giovedì e venerdì, quando la Sicilia dovrebbe essere dichiarata zona arancione.

La Cgil: "Tornare a scuola gravissimo errore"

“Tornare a scuola già domani è un gravissimo errore. È assurdo sperare di diventare zona arancione o rossa per tenere chiuse le scuole. Ciò vuol dire auspicare un incremento delle degenze in terapia intensiva”. Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, a margine della riunione della task force sulla pandemia tenutasi stamani. “Non lo diciamo solo noi che bisogna ritardare il ritorno a scuola – aggiunge – ma anche la comunità scientifica, nonché autorevoli esperti come lo stesso consulente del Ministero della salute, il professor Ricciardi”.

“È giunto il momento che il governo nazionale – continua Rizza – si assuma le responsabilità che gli competono e faccia un mea culpa rispetto a tutto quello che non è stato fatto. Le promesse sui tamponi gratuiti e sulla fornitura di mascherine ffp2, tra l’altro solo in casi particolari, sappiamo con certezza che saranno difficilmente realizzabili”.

“Il tracciamento e la fornitura dei presidi di protezione sono due condizioni fondamentali – rimarca Gaetano Agliozzo, segretario della Fp Cgil Sicilia – per garantire il ritorno a scuola in sicurezza. Condizioni che sono state disattese”. “Dal dibattito – prosegue Gabriella Messina della Cgil Sicilia – sono emerse le difficoltà e le criticità legate ad un andamento epidemiologico in itinere impone strategie e misure adeguate, nessuna esclusa, ed investimenti concreti da tempo invocati per garantire la scuola in sicurezza”. Per Katia Perna della Flc Cgil Sicilia “continuano le difficoltà nel reperimento dei supplenti per la sostituzione del personale assente e le comunicazioni relative alla positività degli alunni e tutto ciò mentre non ci risulta che siano state adottate nuove misure per potenziare e rendere efficace e tempestivo il tracciamento”. “La riapertura – conclude il dirigente scolastico Franco Pignataro – non risolve il problema della didattica in presenza ed in dad, assai contraddittoria dal punto di vista metodologico. Come al solito i ritardi negli interventi creano queste condizioni indecifrabili”.

