Sciopero dei portuali a Messina, adesione al 95% allo scalo di Tremestieri

Come previsto si è concluso alle 11:59 di questa mattina lo sciopero nel porto di Tremestieri proclamato dalla Uiltrasporti per il personale portuale della società Comet Srl.

L’adesione sull’intero arco delle 24 ore alla protesta è stata del 95% con punte del 100% nella giornata di ieri. La circolazione dei mezzi pesanti tornerà progressivamente regolare nello scalo a sud dopo che i flussi sono stati dirottati negli altri approdi cittadini.

Ci auguriamo che la città non debba subire in futuro altri disagi analoghi - dichiara la Uiltrasporti - e per questo riteniamo che l’azienda Comet debba prendere atto dell’alta adesione alla protesta e con senso di responsabilità riaprire concretamente al dialogo sulle basi della piattaforma e delle rivendicazioni sostenute dall’azione di sciopero appena conclusa .

