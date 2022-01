Covid a Messina e provincia, ecco i dati dell'ufficio commissariale

L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid ha ripreso a fornire alcuni dati sulla situazione locale. Ieri sono stati 1.841 i nuovi positivi, in città sono 5.715 mentre in tutta la provincia attualmente ci sono 14.342 contagiati. La tabella allegata presenta la situazione per distretti sanitari quindi comprende i comuni più grandi da cui i distretti prendono il nome (distretto sanitario di Messina) ma anche centri più piccoli vicini.

Per esempio il distretto di Messina non è solo quello cittadino ma comprende anche Mandanici, Scaletta Zanclea, Pagliara, Messina, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Rometta, Alì, Saponara, Villafranca Tirrena, Fiumedinisi, Itala.

Eolie: 180 persone in quarantena

Nelle isole Eolie aumentano i positivi al Covid. Sono diventati oltre 250 con 180 in quarantena. «I dati - precisa l’Usca - vengono aggiornati con difficoltà, anche perché nonostante le richieste, le autorità sanitarie non hanno ancora messo a disposizione un dipendente amministrativo».

Dal 3 gennaio all’Hub vaccinale del palacongressi di Lipari si registra un vero e proprio boom di vaccinati. La media è di 200 persone al giorno. Le dosi maggiori riguardano la prima e la terza. La percentuale dei vaccinati - dunque – è notevolmente salita e ha già raggiunto l’80% della comunità.

© Riproduzione riservata