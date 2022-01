Ospedali di Patti e Taormina, un percorso per le trasfusioni ai pazienti talassemici positivi

Un paziente talassemico positivo al Covid ha avuto la trasfusione grazie alla collaborazione tra varie strutture ed una procedura ideata dal dott. Gaetano Crisà, direttore del servizio trasfusionale degli ospedali di Patti e Taormina. Si tratta di un procedimento già sperimentato lo scorso anno che, visto il diffondersi del virus in questa quarta ondata, è stato ripreso ed ha riscosso il plauso a livello regionale. I pazienti talassemici necessitano di trasfusioni salvavita periodiche che non possono essere interrotte e che, in questo periodo di pandemia, non riescono ad essere sempre garantite con le normali procedure. Nel caso specifico la paziente è stata prelevata in ambulanza partita dal “Barone Romeo” di Patti a Giardini Naxos e trasferita all’ospedale di Barcellona, dove sono state trasfuse le sacche di sangue predisposte ad hoc presso il nosocomio di Patti e successivamente riportata al proprio domicilio. In lista c’è già un secondo paziente talassemico positivo al coronavirus che domani sarà trasfuso con la stessa procedura che garantisce la sicurezza sia del paziente che degli operatori.

