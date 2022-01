Slittano le dimissioni del sindaco Cateno De Luca. "Non le presenterò domani come avevo previsto. Il 5 febbraio - ha detto il primo cittadino - è stata fissata l'udienza dei sindaci delle Città metropolitane con Papa Francesco e voglio esserci. Per questo posticipo di 6 giorni la data delle mie dimissioni". Solo dopo 20 giorni dalla lettera dimissioni, le stesse divengono efficaci.

