Il concorso per esattori al Consorzio autostrade siciliane non convince. Protestano i sindacati

Continua a sollevare polemiche il bando di assunzione del personale che il Consorzio autostrade sta preparando per l’assunzione di personale (Agente Tecnico Esattore). Dopo la dura nota dell’Orsa dei giorni scorsi, ora tocca ai confederati scendere in campo. Domani i lavoratori del Cas iscritti alla Fit Cisl manifesteranno dalle 9.30, ed effettueranno un sit-in che si terrà nel piazzale della sede in contrada Scoppo. «Gli ex stagionali – sottolineano il segretario provinciale Letterio D’Amico e il segretario aziendale Francesco Santonoceto – stanno attraversando un periodo di notevole disagio, attendendo da lunghi anni una stabilizzazione. Protesteremo contro la delibera di indirizzo per l’assunzione di 55 part-time con utilizzo al 25%. Riteniamo il numero di 55 persone previsto dall’amministrazione non sia sufficiente a coprire le carenze di organico e chiediamo quindi un incontro per rivederlo sulla base di riscontri obiettivi, risultanti da una previsione di organico di casello». Protestano anche Filt Cgil e Uiltrasporti.

