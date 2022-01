Milazzo, cittadella e teatro smontabile: nuovo progetto da 8 milioni

Ottenuta la concessione del Demanio, ora si punta ad attuare gli altri interventi finalizzati a far sì che il Castello possa diventare, finalmente, motivo di attrazione per i visitatori e, quindi, un volano per il turismo e per l’economia. Evitando che sia soltanto un luogo, per quanto suggestivo, da visitare e ammirare nel silenzio imponente delle sue cinte murarie e dei sui manufatti. Per tale ragione l’Amministrazione ha deciso di rimodulare il progetto da 8 milioni di euro, da tempo esistente per la riqualificazione del fortilizio. Un progetto che era stato inserito dieci anni addietro nella programmazione Pisu-Pist, ma alla fine non finanziato. Dopo anni di stasi, adesso l’Esecutivo Midili vuole riproporlo puntando sulle opportunità offerte dalle varie misure. Tra gli obiettivi la realizzazione di una struttura teatrale mobile che è stata progettata da due giovani professionisti milazzesi e una attività di riqualificazione della grande Cinta Spagnola e degli spazi che accolgono le vecchie celle carcerarie, oltre alla sala del Parlamento dove spicca il maestoso camino. Ma nel dettaglio – spiega il sindaco Midili – entreremo non appena la proposta sarà ridefinita». Il primo cittadino concorda sulla necessità di rilanciare la cittadella fortificata.

