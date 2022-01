Messina, il comandante Giardina aggredito dopo un sequestro. Otto giorni di prognosi

Alla fine di una azione di sequestro è stato aggredito alle spalle ed è finito al Pronto Soccorso con varie contusioni e 8 giorni di prognosi. Disavventura ieri in servizio per il vice comandante della Polizia Municipale di Messina Giovanni Giardina. Dopo aver verificato le precarie condizioni di sicurezza e igiene di un deposito sul viale della Libertà e aver fatto scattare il sequestro dei locali, dei mezzi e degli oggetti che si trovavano sul marciapiede, il gestore dell'esercizio lo ha aggredito colpendolo e facendo finire a terra. Per lui diverse contusioni al ginocchio, alla spalla, alla mano. Il rigattiere è stato arrestato e giudicato per direttissima. All'interno dei locali ogni tipo di rifiuto anche speciale con amianto, bombole di gas, condizionatori. Tutto lo spazio era occupato da questo materiale al punto che è stato impossibile per Messina Servizi e Vigili del Fuco poter entrare. Sequestrati anche 6 mezzi privi di assicurazioni e qualcuno con telai contraffatto.

© Riproduzione riservata