Stop agli interventi per tumore al seno a Messina, scatta l'esposto in procura

Gli interventi per tumore al seno restano sospesi, al Policlinico di Messina. Uno stop, avvenuto a fine novembre, che non ha nulla a che fare col Covid e che è figlio di una decisione ben più “antica”: l’esclusione dell’ospedale universitario di Messina dalla Rete regionale di senologia, avvenuta alla fine del gennaio 2020. L’interruzione degli interventi chirurgici, però, è giunta oltre un anno e mezzo dopo, lasciando nel guado diverse pazienti. E nelle scorse settimane una di loro ha deciso di presentare un esposto in Procura.

Nel documento, la paziente racconta di aver avuto la diagnosi di tumore alla mammella nel maggio scorso. Subito dopo «venivo presa in carico dal gruppo multidisciplinare della mammella del policlinico di Messina e il mio caso veniva discusso dal Gom nel mese di giugno e mi veniva comunicato l’iter discusso ed approvato». A novembre, dopo i vari accertamenti clinici diagnostici eseguiti sempre al Policlinico (Ecografie mammarie, Mammografia, Biopsia, Pet, Tac, Rmn), oltre alla terapia neadiuvante con ormonoterapia, «sono stata inserita per essere sottoposta al conseguente intervento chirurgico, nel reparto di Chirurgia oncologica del quale è responsabile il prof. Giuseppe Navarra.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata