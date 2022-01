Partono i cantieri dei parcheggi a Messina. Pronti a muoversi senza auto?

I primi quattro cantieri partiranno alla fine del mese e, subito dopo, toccherà agli altri nove. Il pacchetto dei tredici, che presto diverranno quindici, parcheggi d’interscambio sarà aperto molto presto e per tutto il 2022 sarà un susseguirsi di attività nei cantieri ai quattro angoli della città.

Nella scorsa settimana Palazzo Zanca ha finito di assegnare gli appalti e chiuse le gare alle quali hanno partecipato centinaia di aziende, visto che per ogni parcheggio sono state presentate una media di 150 offerte.

I parcheggi d’interscambio produrranno i loro reali affetti quando tutto il nuovo sistema di mobilità sarà stato definito. Sono il primo, imprescindibile, passo verso la creazione delle zone a traffico limitato che sconvolgeranno le abitudini dei messinesi. Una vasta area, a larghi tratti quella che ha come perimetro il viale Boccetta e viale San Martino ( zona villa Dante) potrà essere percorsa, in alcune ore del giorno, sono dalle auto dei residenti.

L’unico modo per tutti gli altri di muoversi il quel quadrilatero sarà quello di utilizzare i mezzi pubblici. Per ridurre però i tempi di spostamento dalla periferia al centro dove si trovano praticamente tutti gli uffici pubblici, molte scuole e tantissimi studi professionali, gli automobilisti avranno la possibilità di lasciare i loro mezzi privati, appunto, nei parcheggi di interscambio per poter poi montare sui bus o sul tram di Atm e arrivare a destinazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata