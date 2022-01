Omicidio Portogallo a Messina: funerali vietati. Continua la ricerca del killer

Evidenti ragioni di opportunità, in un contesto ambientale molto delicato, con la vittima di un omicidio e il presunto killer ancora in fuga, nascosto chissà dove.

Ecco perché il questore Gennaro Capoluongo con un proprio provvedimento di pubblica sicurezza notificato ai parenti, ha vietato il funerale in chiesa del 31enne Giovanni Portogallo, che era previsto per questo pomeriggio nella chiesa di S. Pietro e Paolo a Camaro.

Sono state quindi decise delle prescrizioni restrittive per la funzione religiosa con cui i parenti vogliono dare l’ultimo saluto al 31enne, che si terrà a quanto pare in forma strettamente privata al cimitero.

Portogallo è stato ucciso nel primo pomeriggio di domenica scorsa in via Eduardo Morabito a Camaro San Luigi con quattro colpi di pistola calibro 9per21, quello mortale l’ha raggiunto al torace, nel corso di quella che al momento sembra una sparatoria in piena regola, non si capisce ancora se tra più armi contrapposte o una sola, per questo saranno decisivi gli esami balistici.

