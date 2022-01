Milazzo, il mercato settimanale resta nell'attuale area di Ponente

Il mercato settimanale continuerà a rimanere nell’attuale area anche il prossimo anno. Nessun timore per i cittadini preoccupati da alcune voci che mettevano in discussione il futuro appuntamento settimanale del giovedì. Lo ha ribadito il sindaco Midili. Alla fine è prevalsa la volontà di non mutare situazioni che non destano problemi. Il primo cittadino ha chiesto la massima attenzione da parte dei commercianti per rispettare le prescrizioni per la difesa dal Covid per quel che concerne soprattutto il distanziamento, tenuto conto che spesso si verificano, anche inconsapevolmente assembramenti in prossimità dei banconi. Annunciata anche l’imminente installazione dei bagni chimici, da tempo mancanti e ritenuti fondamentali per lo svolgimento dell’appuntamento del giovedì.

Decisamente migliorata rispetto agli anni scorsi invece la questione del canone relativo al suolo pubblico. Secondo le ultime stime oltre il 60 per cento sarebbe in regola anche grazie ai controlli settimanali da parte della polizia locale. Al riguardo molti ambulanti hanno evidenziato al sindaco che «se giusto è il controllo per il pagamento dei tributi, altrettanto doverosa deve essere l’azione repressiva nei confronti degli abusivi che operano nello spazio di Ponente, numero che aumenta di settimana in settimana. Noi rispettiamo le regole e paghiamo un posteggio anche caro – hanno affermato – mentre altri riescono ad occupare spazi senza essere in regola, privi di autorizzazioni».

