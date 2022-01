Messina, a Giostra il mercato "Mandalari" torna in strada

Da zona di mercato ad hub sanitario. L’area dell’ex Mandalari dove da un paio di decenni sono stati sistemati gli operatori commerciali del mercato rionale bisettimanale, per tre mesi cambierà destinazione.

Stop alla vendita di vestiti, scarpe e pentolame e via a tamponi e forse anche vaccini. La ricerca spasmodica di luoghi dove realizzare un secondo centro per l’esecuzione dello screening della popolazione ha portato alla scelta di questa vasta area a meta strada fra gli imbarchi privati e lo svincolo di Giostra. Piano piano sono state escluse altre soluzioni come lo stadio Franco Scoglio, il parcheggio di Villa Dante e soprattutto quello di Torre Faro di Torri Morandi, dove era stato effettuato anche un sopralluogo.

Il limite di quello spazio era la via d’accesso ritenuta troppo stretta per la gran mole di auto che sono attese. Quello della zona del mercato di Giostra era proprio la presenza, due volte la settimana ( il piccolo mercato delle pulci della domenica è stato sospeso) delle bancarelle. Serviva una ricollocazione che è stata trovata sempre in quell’area, ma in strada.

