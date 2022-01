Capo d’Orlando, al bar senza green pass: multa da 400 euro

Era senza green pass che sorseggiava il suo caffè al bancone di un bar della città paladina quando gli agenti della Polizia locale gli hanno chiesto il lasciapassare di tutela sanitaria. Ha cercato inutilmente una scusa ma i due tutori dell’ordine sono stati inflessibili: 400 euro di ammenda per lui ed altrettanti per il titolare del bar che non aveva controllato se il cliente era in possesso del green pass. L’azione degli agenti orlandini, che già alcuni giorni prima avevano chiuso un altro locale pubblico perché il titolare era sprovvisto di green pass, sta ottenendo i risultati sperati perché entrare in un locale della città senza certificazione pare ora un’impresa davvero impossibile. L’azione s’intensificherà ancora nei prossimi giorni con l’entrata in vigore delle nuove misure governative.

