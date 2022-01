Acquista droga online con criptovaluta: a Giardini Naxos 28enne ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un giovane di 28 anni per detenzione e spaccio di droga. Nell’abitazione dell’indagato, a Giardini Naxos, nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato, all’interno di un pacco appena consegnato da un corriere espresso, oltre mezzo chilo di hashish, contenuta in 50 ovuli, nonché 50 grammi di marijuana.

Inoltre, in un’altra abitazione nella disponibilità del 28enne, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane, che percepiva il reddito di cittadinanza, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe ordinato la sostanza stupefacente mediante l’acquisto on-line corrispondendo una importante somma di denaro pagata attraverso la criptovaluta "bitcoin".

La droga, che è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata insieme al bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari nella propria abitazione.

