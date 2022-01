Sant'Agata Militello, i sindaci del comprensorio posticipano il rientro a scuola

I sindaci dei comuni distretto sanitario di Sant’Agata Militello fanno fronte comune e posticipano di una settimana il rientro a scuola degli alunni degli istituti di ogni ordine e grado che, come è noto, da provvedimento regionale in vigore sarebbe previsto per il 10 gennaio.

Dopo una fitta interlocuzione nella giornata di ieri, la decisione è stata ufficializzata in serata dal sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso che, nella qualità di rappresentante del comune capofila del distretto 31, ha chiesto ed ottenuto uno specifico parere al dipartimento di prevenzione dell’Asp, distretto di Sant’Agata Militello.

Il parere favorevole al differimento della ripresa delle attività didattiche in presenza, è stato quindi motivato dal “numero dei casi di positività registrati nei comuni del distretto e dall’alto numero di contatti ad alto rischio presenti” su un territorio in cui il quadro complessivo continua ad essere particolarmente allarmante, con indici di positività elevati in tutti i centri dell’hinterland e picchi significativi che superano abbondantemente il centinaio di contagi accertati in diversi comuni.

Gli alunni di ogni ordine e grado nei 18 comuni del distretto torneranno dunque in classe il 17 gennaio, salvo successivi provvedimenti.

