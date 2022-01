Ponte sullo Stretto, di stabile c’è solo... lo spreco di tempo

Le bugie hanno sempre le gambe corte. E quando le bugie rischiano di determinare possibili danni erariali, sono ben più pericolose del semplice rinvio di soluzioni a un problema che perdura.

La storia degli ultimi tre anni, relativamente alla infrastrutturazione strategica nel Sud e alla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto, è un Everest di menzogne, di dati distorti e contraffatti, di annunci ipocriti e di sberleffi rivolti alle popolazioni che abitano le terre poste all’estremità dello Stivale.

Le ultime affermazioni del ministro dei Trasporti Enrico Giovannini, il quale in un’intervista al Messaggero ha dichiarato che nei prossimi giorni sarà affidato lo studio di fattibilità per valutare le opzioni (compresa quella zero!) relative al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, sono francamente insopportabili e inaccettabili. E il perché è presto detto.

Lo scorso 4 agosto lo stesso Giovannini indicava come «nuovo orizzonte temporale» per la scelta definitiva da sottoporre al Parlamento, la primavera del 2022. Il ministro preannunziava l’affidamento del nuovo studio di fattibilità a Italferr, la società del gruppo Fs, con il compito di redigere entro un anno un fantomatico studio progettuale in base al quale il Governo sottoporrebbe poi la decisione definitiva (tra Ponte a una o a tre campate, si presume...) alla Camera e al Senato. Lo ripetiamo: era il 4 agosto 2021. Giovannini era davanti alle Commissioni Trasporti e Ambiente riunite in seduta congiunta, e in quell’occasione annunciò che «il lavoro potrebbe concludersi entro giugno 2022». Prima grande bugia. Da agosto a ora sono trascorsi altri (inutili) sei mesi: cosa si è fatto?

