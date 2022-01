Un uomo privo di vita è stato trovato oggi pomeriggio, a Contesse, in un'abitazione di via del Carmine. A lanciare l'allarme i vicini di casa che non avevano notizie da giorni. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta si sono trovati davanti il cadavere riverso sul pavimento. Hanno quindi chiesto l'intervento della polizia. Sarebbe comunque morto per cause naturali.

