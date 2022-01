Messina, l'affondo di Navarra: «Policlinico impreparato di fronte alla quarta ondata»

«La nuova ondata Covid-19 ha trovato l’Aou Martino impreparata ad affrontare questa sfida annunciata, confermando nell’opinione pubblica segni di un profondo, continuo ed inesorabile declino cui l’azienda è andata incontro da circa 3 anni a questa parte». È durissimo l’affondo contenuto in una lettera arrivata, nei giorni scorsi, al commissario straordinario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, il cui mittente è il direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale ad indirizzo oncologico, il prof. Giuseppe Navarra. Quest’ultimo non risparmia bordate, evidenziando che «nulla è stato fatto dall’azienda da marzo 2020 ad oggi in termini di implementazione di posti letto di rianimazione, eccezion fatta per l’apertura della Terapia intensiva post-operatoria del padiglione F, che pur essendo avvenuta nell’agosto 2020, è figlia di decisioni, finanziamenti ed esecuzione dei lavori di molto precedenti».

Nella sua lettera, indirizzata anche al direttore sanitario Antonio Levita ed al direttore amministrativo Elvira Amata, Navarra ripercorre le vicende del Policlinico da quando è deflagrata l’emergenza Covid.

L’auspicio di Navarra per il 2022 è che vi sia «un evidente cambio di passo». In caso contrario «la disaffezione degli operatori dell’azienda non potrà che acuirsi, con il conseguente depauperamento di capitale umano per l’azienda e per l’Università».

