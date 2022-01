Covid a Stromboli, riscontrati due casi positivi

Dopo Alicudi, nelle Eolie, anche Stromboli non è più un’isola Covid Free. I medici hanno infatti accertato la positività di due residenti. Una decina di persone che hanno avuto contatti con i contagiati sono in isolamento fiduciario.

Nelle isole dell’arcipelago quindi continua a crescere il numero dei positivi al virus. Sono diventati 170, mentre 190 si trovano in isolamento fiduciario.

Stamane si è reso necessario l'intervento dell’ambulanza per soccorrere a Canneto, una frazione di Lipari, una donna con Covid. È stata trasferita nell’ospedale dell’isola e ricoverata nella zona grigia in attesa di essere trasferita con l’elisoccorso in un ospedale di Messina. Ieri per ben due volte è intervenuto l’elisoccorso per trasferire pazienti positivi, come il turista che si trovava ad Alicudi, negli ospedali della città dello Stretto.

© Riproduzione riservata