Riapertura delle scuole a Messina, venerdì tavolo tecnico in Prefettura. De Luca: "Non c'è serenità"

Venerdì 7 si terrà un tavolo tecnico a Messina, convocato dalla prefetta Cosima Di Stasi, con al centro il nodo della riapertura delle scuole. Ad annunciarlo il sindaco Cateno De Luca, che oggi ha posto la questione durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, proprio in prefettura. Il sindaco, che ha ribadito la necessità che l'obbligo vaccinale venga esteso a tutta la popolazione, ha ricordato il contenuto del decreto emanato dal governo nazionale il 24 dicembre scorso: l'articolo 13 prevede, infatti, che per «assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado il ministero della Difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale».

Per De Luca questo monitoraggio «doveva avvenire prima della riapertura delle scuole» e durante la riunione di oggi ha sottolineato che «non risulta ad oggi che sia stata nemmeno attivata alcuna attività di screening preventivo». Il Comune ha rilevato, in particolare, «di non aver ricevuto alcuna comunicazione né da parte del commissario ad acta per l'emergenza Covid né da parte dell'Asp». Risultato: il prefetto ha convocato un tavolo tecnico per venerdì 7 gennaio, alle 10, al quale sono stati invitati a partecipare, oltre al Comune, il commissario Covid e il ministero della Difesa: «Se non c'è la serenità di ripartire con le scuole, anche in termini di trasporto pubblico, non accetterò questa situazione – ha aggiunto il sindaco -. Ringrazio il prefetto, venerdì andremo al dunque. La mia posizione è chiara: non sono d'accordo sulla riapertura delle scuole, se non prima calerà la curva epidemiologica. Vedremo quali saranno le risultanze della riunione e le nostre determinazioni».

