Messina, ufficio Covid dispone un test molecolare di controllo dopo il primo tampone rapido positivo

Il commissario Covid 19 di Messina, Alberto Firenze, ha disposto un aggiornamento delle strategie di screening e sorveglianza sanitaria, tenendo conto dell’attuale andamento epidemiologico con un vertiginoso aumento del numero di nuovi casi di infezione di Sars-Cov-2 circa l’utilizzo dei test antigenici rapidi per la cessazione delle misure di quarantena e isolamento.

Si dispone quindi da oggi che basterà un test con tampone molecolare per confermare i casi Covid rilevati con test antigenici rapidi eseguiti nelle aree screening, nei drive-in, nelle Usca o nelle strutture private autorizzate (es. laboratori e farmacie). Successivamente alla conferma del primo test antigenico rapido con il molecolare, dovranno essere eseguiti, fino alla negativizzazione, esclusivamente test antigenici rapidi.

Inoltre, il tampone di uscita potrà essere fatto nelle farmacie e laboratori accreditati e negli hub dell’Asp come ex Gazometro e Giostra, in città, e gli altri realizzati in questi mesi nel resto della provincia. Non si può ricorrere, dunque, ai tamponi rapidi fai da te.

