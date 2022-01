Messina, omicidio di Giovanni Portogallo: venerdì i funerali

Si terranno venerdì 7 alle 14.30 nella chiesa di San Pietro e Paolo a Camaro i funerali di Giovanni Portogallo, ucciso lo scorso 2 gennaio in via Eduardo Morabito, sempre nello stesso rione cittadino.

Dopo che ieri il medico legale Giovanni Andò ha eseguito l’autopsia sul corpo del 31enne, confermando che è stato raggiunto da 4 colpi di pistola, la compagna, madre di due bambini, la madre e il padre (collaboratore di giustizia) potranno dare l’ultimo saluto alla giovane vittima.

Tutti i familiari di Portogallo sono assistiti come parte offesa in questo procedimento dall’avvocato Cinzia Panebianco, che già in passato lo aveva assistito, mentre il padre si è affidato all’avvocato Angela Martelli.

Migliorano, invece, le condizioni di Giuseppe Cannavò, ancora in prognosi riservata al Policlinico e rimasto ferito nella sparatoria.

Intanto continuano le indagini dopo l'agguato e le ricerche del trentasettenne che abita in zona e principale indiziato ma ancora irrintracciabile.

È tornata a casa, invece, la compagna che, però, non è riuscita a fornire notizie dell’uomo, anche perché il giorno del delitto non si trovata nella propria abitazione dopo un litigio con il compagno.

Nascosto ormai da tre giorni, l’uomo era stato vittima di un altro agguato, gambizzato sempre nella stessa via di Camaro.

© Riproduzione riservata