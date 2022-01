Messina trema per il covid, oggi 166 ricoveri e 6 morti

Sono in totale 166 i pazienti ricoverati per covid negli ospedali messinesi. Questo il quadro territoriale: Policlinico 89 (di cui 19 in Rianimazione); Papardo 38 (7 in Rianimazione); Barcellona 29; Irccs Piemonte 10. Nella giornata odierna si è registrata, inoltre, un'impennata delle vittime rispetto agli ultimi giorni. I decessi in totale sono 6 e sono stati registrati prevalentemente al Policlinico di Messina, un solo paziente, invece, è morto all'ospedale Piemonte.

Al Policlinico sono morti una 78enne di Messina vaccinata con una dose, un 79enne di Taormina, anch'egli vaccinato e ancora una 76enne, una 97enne e un 79enne di Messina tutti non vaccinati. Mentre al Piemonte è morto un anziano di 75 anni di Barcellona non vaccinato.

