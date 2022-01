Messina, l'ex Ospedale militare per le vaccinazioni dei più piccoli arruola la "Befana"

L'ex Ospedale Militare per le vaccinazioni dei più piccoli arruola la "Befana". L' attività del presidio medico militare del viale Europa non si fermerà nemmeno nella giornata dell'Epifania. Giovedì 6 gennaio il presidio Vaccinale della Difesa costituito all’interno del Dipartimento Militare di Medicina Legale ha organizzato un open day vaccinale dalle 9 alle 17 per i giovani della fascia 5-17 anni. Ai più piccoli sarà dedicato un servizio di animazione e saranno consegnati dei piccoli doni e dei dolcetti grazie anche alla disponibilità del Consorzio del cioccolato di Modica. L'ex ospedale resterà aperto anche per gli over 17 ma solo su prenotazione. Durante l’attività vaccinale, coordinata dal direttore, il colonnello medico Alfonso Zizza, i più piccoli, prima e dopo il vaccino verranno intrattenuti da animatori arruolati per l'occasione.

Oggi intanto le somministrazioni sono andate avanti a pieno ritmo: 605 vaccinazioni.

