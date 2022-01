Milazzo, salgono a 326 contagi: oltre 700 vaccini in un giorno e ritardi nei tamponi

Ancora 8 persone risultate positive nella giornata odierna e numero di contagiati che sale a 326. Un dato che potrebbe ulteriormente crescere visto che sono diversi ancora i cittadini risultati positivi al tampone rapido che attendono l’esito del molecolare.

Intanto aumenta l’affluenza al Parco Corolla dove ieri sono state oltre settecento le persone vaccinate e un centinaio rispedito a casa per l’impossibilità di affrontare la richiesta. L’hub gestito dalla struttura commissariale Covid di Messina ospitato al Parco Corolla è stato preso d’assalto non solo da chi fino ad oggi non si era vaccinato ma principalmente da chi richiede la terza dose.

La struttura dell’Asp al Corolla, in realtà sta reggendo bene ma è pure vero che nelle ore di attività (dalle 9 alle 19) più di 700/750 dosi sono materialmente impossibili da distribuire. Preso d’assalto anche l’area screening del terminal traghetti di via Tonnara dove i medici dell’Asp coordinati dalla struttura commissariale Covid di Messina hanno ripreso ad eseguire gli esami (prima l’area si trovava accanto al terminal aliscafi).

Proteste per i ritardi da parte dell’Usca nell’effettuare i tamponi ai positivi e fornire i relativi risultati in tempi veloci.

