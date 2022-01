Messina si sveglia in zona gialla: "Rispetto delle regole e vaccini per evitare l'arancione"

Nel primo giorno di Sicilia in giallo i messinesi in giro per il centro città sperano che tutti seguano le regole. «Sono un po' preoccupato - dice al cronista di AGI - Giovanni, 27 anni - speriamo di uscirne il prima possibile però tutti dobbiamo cercare di attenerci alle regole, secondo me bisogna superare questo momento che è molto difficile, soprattutto spero che le persone siano responsabili e che non vadano in giro pur essendo positive, che abbiano un minino di coscienza».

Più preoccupato per il futuro piuttosto che del presente Alfredo: «Siamo preoccupati perché non sappiamo cosa succederà poi magari diventiamo arancione e saremo ancora di più rovinati».

Non sono preoccupati dalla zona gialla, credono nei vaccini e nel rispetto delle regole tre amici a passeggio nell’isola pedonale del centro «Dobbiamo stare tutti più attenti, vaccinarci e seguire le regole del distanziamento dell’uso della mascherina», dice uno di loro.

«Non sono preoccupato, ma spero che tutti seguano le regole perché non possiamo tornare ad un anno fa, adesso ci sono i vaccini e speriamo che le persone inizino a prendere seriamente questa possibilità» aggiunge l’amico. «Tra l’altro - conclude il terzo - mi sembra che i vaccini funzionino ed è provato dal fatto che nonostante i numeri dei contagi per fortuna negli ospedali non ci sono situazioni emergenziali».

