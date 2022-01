Messina, ecco tutti i benefici della differenziata

«Se questa è la sinistra messinese, ebbene sì, io sono molto più a sinistra di loro». Il sindaco Cateno De Luca lascia la replica, «punto per punto», ai suoi assessori, ma raccoglie la sfida lanciata dal coordinatore di Articolo Uno, Domenico Siracusano, che ha elencato una serie di «zone d’ombra» riguardanti le società partecipate Messina Servizi e Messina Social City. «Che un esponente di Sinistra voglia tornare al vecchio sistema della commistione tra cooperative e potere politico, è la conferma di come a Messina la Sinistra non faccia gli interessi né dei lavoratori né dei cittadini».

E anche secondo la vicesindaca Carlotta Previti, l’assessora Dafne Musolino, e il presidente di Messina Servizi Pippo Lombardo, «le dichiarazioni di Domenico Siracusano denotano e confermano l’esistenza di una Sinistra che vive una ormai incolmabile distanza con la realtà, con il popolo e i suoi bisogni, una Sinistra schiava della propria bolla ideologica che invece che plaudire all’attivazione di percorsi nuovi, tra riscatto e liberazione in un’era ormai totalmente rivoluzionata, sogna il ritorno al passato. Ma le dichiarazioni rese da Siracusano – affermano gli esponenti della Giunta – sono altresì gravi in considerazione della loro infondatezza. Come può il segretario di un movimento politico cittadino incitare il Comune a stare indietro rispetto ad un obbligo di legge? La raccolta differenziata è un obiettivo di legge ed è prioritaria rispetto sia per fatto normativo che per sostenibilità economica. Se avessimo puntato ad una minore raccolta differenziata oggi il Piano economico-finanziario del Comune di Messina sarebbe stato molto più oneroso.

Per ogni tonnellata smaltita in discarica il costo è pari a 1,248 euro/ton per mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata. Dal secondo semestre dell’anno 2021, da quando abbiamo eliminato i cassonetti in tutta la città, i risultati derivanti dalla raccolta differenziata sono stati più che rilevanti.

