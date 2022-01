Incidente di caccia a Saponara, stazionarie le condizioni dell'uomo ferito allo stomaco

Sono stazionarie le condizioni del 70enne, G.C., che nella mattina di ieri è rimasto gravemente ferito a seguito dei vari colpi di fucile che hanno raggiunto il suo corpo (in zona addominale) mentre si trovava nel suo terreno in contrada Cucinotta, a Saponara. Ad aver sparato (da quanto è emerso sin da subito per mero errore) è stato uno dei cacciatori, impegnato insieme ad altri colleghi in una battuta di caccia ai cinghiali. Lo stesso feritore, assalito dall' angoscia una volta resosi conto di aver colpito l'uomo, è stato il primo a soccorrerlo e a chiamare il 118. Seppur rimasto cosciente, G.C. ha avvertito una forte sensazione di bruciore. Trasportato al Policlinico, nel pomeriggio di ieri, dopo gli esami radiologici, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato molte ore. Il paziente resta sotto osservazione. Sul grave episodio, intanto, indagano i carabinieri della Compagnia Messina Centro. Come da prassi, l'arma è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti.

