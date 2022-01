Boom di casi a Mistretta, oltre 360 positivi al Covid

È particolarmente eclatante ed allarmante il dato dei contagi Covid nel comune di Mistretta dove, secondo quanto riferito dal sindaco Tatà Sanzarello, si registrano attualmente oltre 350 positività, in un centro con meno di 5 mila abitanti. Un numero ancora non definito in virtù dei noti problemi nel sistema di tracciamento che preoccupa non poco la comunità, già zona rossa nella primavera scorsa. “Siamo purtroppo nel pieno della quarta ondata e abbiamo abbondantemente superato la soglia dei 300 casi - scrive il sindaco -. Fortunatamente tra la popolazione non si registrano sintomatologie importanti, come non si registrano ricoveri, ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia. Rinnovo l'appello a tutti a collaborare rispettando le regole imposte dall’autorità sanitaria ed invito, chi ancora non l'avesse fatto, a vaccinarsi”.

