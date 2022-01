Barcellona, torna il “Covid Hospital”. Stop a tutti i reparti meno Psichiatria

Aumentato notevolmente ieri, nel giro di poche ore, fino a 27 il numero dei pazienti infettati dal virus e ricoverati al Cutroni Zodda, tanto che il Presidio ospedaliero di Barcellona è stato riconvertito con effetto immediato in “Covid hospital”.

L'aumento dei ricoveri è stato causato soprattutto dal trasferimento a Barcellona di pazienti a bassa complessità provenienti dai reparto Covid del Policlinico universitario e dell’ospedale Papardo di Messina. La direzione sanitaria del Presidio, infatti, una volta che si sono saturati i due reparti di riferimento per la cura anti covid (Malattie infettive e Pneumologia), ha disposto la sospensione della degenza non-covid in tutto l'ospedale, con la sola eccezione dell'Unità operativa di Psichiatria che manterrà la propria attività non-covid essendo la stessa unità dipendente dal Dipartimento di salute mentale. La decisione, assunta ,“sentito per vie brevi lo Staff direttivo Aziendale”, è scaturita dall'improvviso incremento del numero di pazienti ricoverati affetti da Covid-19 nelle Unità operative di Malattie infettive e Pneumologia del presidio, tant'è che, con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, è stata disposta la sospensione di qualsiasi attività di ricovero ordinario e di day hospital o day surgery non-Covid in tutte le Unità operative.

