Notte di San Silvestro, messinesi "disciplinati": 16 sanzioni su oltre mille controlli

I messinesi si sono rivelati sostanzialmente “disciplinati” nell’ultimo giorno dell’anno. Almeno dal punto di vista del rispetto delle norme anti-Covid. E’ quanto emerge dal monitoraggio dei servizi di controllo effettuato dalla Prefettura di Messina: su 912 persone controllate per il possesso del Green pass, infatti, solo 2 sono state sanzionate, mentre su 194 attività o esercizi commerciali sottoposto a controllo, le sanzioni sono state appena 4. Dieci, invece, le persone controllate e sanzionate per un non corretto (o mancato) utilizzo della mascherina. Nessuna chiusura di attività, infine, e nessuna denuncia.

