Milazzo, proroga dei contratti per 29 lavoratori precari

Con due provvedimenti di fine anno l’esecutivo ha effettuato la prosecuzione dell’attività lavorativa per 29 unità cessate dall’utilizzazione presso le cooperative di origine.

Si tratta di lavoratori socialmente utili che nell’anno 2021 sono stati assegnati al Comune con decreti dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, e che, in relazione alle note carenze di organico dell’Ente e alle comprovate esigenze istituzionali risulteranno particolarmente utili per garantire i servizi comunali.

La prosecuzione delle attività socialmente utili decorrerà dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 e le spese graveranno sul bilancio regionale per pagamento degli assegni spettanti al personale, mentre il Comune provvederà al pagamento degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la copertura assicurativa civile verso terzi.

Con gli atti deliberativi è dato anche atto che l’utilizzazione dei suddetti lavoratori non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro e non comporta la loro cancellazione dalle liste di collocamento, o dalle liste di mobilità e che saranno impegnati per 20 ore settimanali e non più per 8 ore giornaliere.

© Riproduzione riservata