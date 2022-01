Incidente di caccia a Saponara, uomo colpito allo stomaco trasportato in elisoccorso a Messina

Incidente di caccia a Saponara in contrada Cucinotta intorno alle 7:45 di questa mattina. Un uomo, G. C., circa settantenne, mentre era in campagna è stato raggiunto da una pallottola allo stomaco. L'uomo sarebbe stato in un primo momento soccorso dal gruppo stesso dei cacciatori che hanno chiamato il 118.

Sul posto anche l'elisoccorso (atterrato in prossimità di via Galatea a Saponara Marittima), che lo ha trasportato al Policlinico di Messina. L'uomo sarebbe comunque rimasto cosciente.

L'uomo è stato portato in Radiologia. Da quanto emerge avrebbe due fori in entrata e nessuno in uscita. Non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sul caso stanno indagando i carabinieri.

