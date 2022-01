Capo d'Orlando, riprende vita l'arenile del quartiere Auletta

Miracolo di inizio anno o, come al solito, bizze del mare ? Sul litorale del quartiere Auletta di Capo d’Orlando, lì dove da anni si registra in maniera pesante l’erosione della costa che priva la baia di quantità enormi di spiaggia (tanto da far temere per l’esistenza stessa del lungomare minacciato dai marosi), le ultime mareggiate di ponente hanno ridato vita all’arenile. Negli ultimi cinque anni ,mai come in questi giorni la profondità della spiaggia è stata così ampia ma purtroppo l’equilibrio compromesso dai tanti interventi tamponi errati della linea di costa, non lasciano prevedere una costante resistenza dell’attuale profondità alle prossime mareggiate, cioè quelle di levante o grecale. Se la sabbia “restituita” al litorale è fortunatamente rimasta lì a difesa delle infrastrutture pubbliche e private, quella spinta dalle mareggiate sul lungomare Andrea Doria e Ligabue è stata prelevata dagli operai incaricati dal Comune così da bonificare le corsie e consentire il regolare transito stradale.

