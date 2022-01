Polemiche a Santa Teresa, il sindaco fa gli auguri agli anziani ma è senza mascherina

Ammette l’errore, si scusa, ma passa agli insulti, mostrando un atteggiamento arrogante di chi non ammette critiche nonostante il ruolo pubblico rivestito. Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha commesso una violazione delle norme anti-contagio quando nei giorni scorsi si è recato nella frazione Fautarì a porgere gli auguri alla cittadinanza, visto che non ha indossato la mascherina né all’aperto né al chiuso.

Si è scusato (“nel fare gli auguri agli anziani di Fautarì ho tolto la mascherina per portare il mio saluto e poi siamo usciti all’aperto chi è senza peccato scagli la prima pietra, siamo umani tutti e me ne scuso) poi, dopo aver citato perfino il Vangelo, è passato alle offese e alle delegittimazioni nei confronti di chi ha dato la notizia, scatenando l’odio dei suoi fan. In alcuni casi invece le scuse e il silenzio sarebbero la migliore delle scelte.

