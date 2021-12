Milazzo, stretta agli incivili per Capodanno: stop alla raccolta, in azione le fototrappole

Sospeso stasera il conferimento dei rifiuti, il servizio riprenderà regolarmente giorno 3 gennaio con il deposito pertanto, la sera precedente, delle frazioni umido e vetro. Il Comune, oltre ad aver avvisato i cittadini, ha potenziato i controlli attraverso le fototrappole, dislocandole in luoghi ritenuti strategici perché magari poco frequentati o isolati, invitando così indirettamente gli “zozzoni” ad evitare comportamenti illegali onde evitare sanzioni e il rischio di una denuncia all’autorità giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti.

«Con l’attivazione di tutte le fototrappole, in aggiunta alle telecamere – evidenzia l’Amministrazione – contiamo di avere un monitoraggio tempestivo di chi vuol fare il furbo danneggiando l’immagine della città e provocando un disagio igienico-sanitario». Non solo. Annunciato anche il controllo nel centro cittadino per verificare la presenza di spazzatura abbandonata sia nei contenitori, sia sui marciapiedi antistanti a condomini o singole abitazioni in queste due giornate quando il rifiuto non può essere portato fuori dall’abitazione.

