Fondi Pnrr, Taormina punta tutto su tre impianti sportivi

La Giunta di Taormina ha approvato, nella giornata di ieri, con delibera, tre progetti finanziati nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). I fondi assegnati alla Città metropolitana, finalizzati al recupero di immobili e aree comunali per il risparmio energetico e l’inclusione sociale, prevedono una quota di 2 milioni di euro per Taormina.

Per rispondere a queste finalità, il Comune di Taormina ha deciso di presentare una scheda di interventi riguardante tre infrastrutture sportive esistenti, per le quali si rende necessaria una riqualificazione per l’efficientamento energetico ma anche per il miglioramento strutturale, nonché per una rifunzionalizzazione resasi necessaria per effetto della nuova domanda da parte del territorio.

L’intervento integrato in questione comprende lo stadio comunale “Valerio Bacigalupo”, la piscina coperta di via Bongiovanni (chiusa dal 2017) e il circolo del tennis di via Bagnoli Croce.

Per tutti e tre gli impianti sono previsti lavori che – stando a quanto deciso dalla Giunta – vengono «calibrati in base alle caratteristiche delle attuali strutture». Nel caso della piscina, si tratta di una struttura chiusa dal marzo del 2017, al momento inagibile e abbandonata a se stessa. «L’intervento consentirebbe di mettere a disposizione dei giovani – ha evidenziato il sindaco Mario Bolognari – un complesso sportivo di qualità, capace di costituire un punto di aggregazione dovuto alla presenza di attività turistiche e del divertimento, che distraggano dall’impegno educativo, formativo e lavorativo».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata