Due morti per covid al Policlinico e al Papardo di Messina. Al Policlinico è morto un 85enne messinese e al Papardo, invece, una donna di 74 anni. La persona deceduta al Policlinico non era vaccinata, così come l'anziana deceduta al Papardo.

In totale sono 139 i ricoveri per covid negli ospedali messinesi: al Policlinico 80 (di cui 15 in Rianimazione): al Papardo 34 (7 in Rianimazione); a Barcellona 17; all'Irccs Piemonte 8.

