Covid, a Messina ben 40 comuni oltre la soglia critica. Saranno attivate altre quattro Usca

Ancora una volta la provincia peloritana ha i dati per certi versi più preoccupanti. Quello dell’incidenza di positivi, 353, ogni 100.000 abitanti che risulta il più alto di tutta l’isola. 2155 casi in sette giorni fra il 20 e il 26 dicembre, con un incremento del 25% rispetto alla settimana precedente. Ci sono 156 comuni dell’Isola che hanno superato la soglia d’allerta di 250 ogni 100.000 abitanti, e tantissimi sono in provincia di Messina. Ben 40. Quanto ai ricoveri, sono 126, ma ben 63 nell’ultima settimana.

Messina mantiene anche il record negativo delle vaccinazioni

Per la popolazione over 12 il territorio peloritano è ancora molto lontano dalla media siciliana. Gli immunizzati sono il 76%, contro l’81 dell’Isola, il 79% dei messinesi ha almeno una dose. Per cui quasi una persona su quattro non ha ancora una copertura vaccinale completa. Va leggermente meglio per quel che riguarda le terze. Fra coloro che hanno già maturato i tempi per la somministrazione (293.000 persone) il 41% ha già fatto il booster. Per fronteggiare la gran mole di contagi di queste settimane la macchina organizzativa locale composta dall’Asp e dall’ufficio del commissario per l’emergenza Covid, ha pronto un pacchetto di interventi.

Saranno attivate altre due Usca scolastiche altre quattro saranno a disposizione per la città di Messina, Capo d’Orlando, Milazzo e Santa Teresa. A ore atteso il bando per la selezione del personale da parte dell’Asp. Previsto anche il raddoppio delle ore dei professionisti impegnati in questo delicato servizio.

